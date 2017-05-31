В Междуреченске прошли соревнования по «Силовому экстриму»

На площади Весенней силой мерились богатыри из разных городов Кузбасса. В состязаниях участвовали спортсмены-любители, для которых занятия в «тренажерке» значат намного больше, чем просто тренировки.

Переворот покрышки в 340 кг. Лидером этого этапа стал специально приглашенный гость из Прокопьевска Виталий Золотарев. Богатырский настрой атлет показывает не первый раз. Постоянный спутник спортсмена – его жена. На вид женщина хрупкая, но всегда готовая подставить мужу свое плечо.

Переворот многотонной покрышки, коромысло, приседание со штангой, колодец, поднятие гантели, становая тяга. Такими соревнованиями атлеты пропагандируют здоровый образ жизни, где нет табака, алкоголя и наркотиков. А есть сила духа и мужской характер. Победителем соревнований по «Силовому экстириму» стал Виталий Золотарев из Прокопьевска. Второе и третье место завоевали междуреченцы Эмиль Мажитов и Александр Орех.