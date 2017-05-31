В центре Кемерова обвалилась часть фасада балкона в жилом доме

4-этажный дом 1952 года постройки обслуживает «РЭУ№9». Специалисты управляющей организации после поступления информации о происшествии прибыли на место, огородили и очистили опасную территорию. С помощью автовышки провели ревизию балкона. Причиной разрушения стал снег.

Ситуация осложняется тем, что это здание представляет историческую ценность для города, и поэтому вид балкона должен оставаться без изменений. Причем ремонт балкона, как отметили в Государственной жилищной инспекции, на плечах собственников жилья.

В дальнейшем собственникам помещений многоквартирного дома необходимо провести общее собрание и совместно с управляющей компанией принять решение о ремонте балконных плит в многоэтажке, которые, согласно действующему законодательству, являются общим имуществом.

В Государственной жилищной инспекции работает телефон горячей линии, по которому можно сообщить об аварийном состоянии жилого дома. По каждому обращению специалисты обещают провести проверки, а в случае бездействия управляющие компании могут привлечь к административной ответственности.