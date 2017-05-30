Оранжевый уровень опасности объявлен в Кузбассе

Жаркая погода последних дней поставила под угрозу пожаров многие лесные хозяйства, дачные товарищества и частные дома. Помимо нашего региона оранжевым цветом опасности отмечены на карте Томская, Новосибирская и Омская области, а так же Республика Алтай, Красноярский и Алтайский край. Согласно градации оранжевый цвет представляет собой угрозу, при которой возникновение стихийного бедствия вероятно. Поэтому все чрезвычайные службы работают в режиме повышенной готовности.

В Кузбассе, по последней информации, самые пожароопасные районы – Юргинский, Яшкинский, Промышленновский, Кемеровский, Топкинский, Крапивинский, Таштагольский, Ленинск-Кузнецкий и Беловский. Так же в зону риска вошёл Междуреченский городской округ. Напомним, с 15 апреля по 15 июня в регионе действует особый противопожарный режим, который запрещает использовать огонь в работах, разжигать костры и жечь сухую траву. В случае нарушения правил пожарной безопасности, штраф в этот период повышается вдвое. Пока в области сохраняется IV класс пожароопасности.