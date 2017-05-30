Как успешно сдать ЕГЭ на 100 баллов?

Одни надеются на знания, ведь перед экзаменом уже пройдены сотни задач, другие все надежды возлагают на шпаргалки, правда, использовать этот шанс во-первых невозможно – все происходит под надзором учителей и видеокамер, постоянно работающих в каждом кабинете, а во вторых – не рекомендуется: при их обнаружении ЕГЭ не зачтут. Третьи верят в удачу, вдруг звезды сегодня будут благоволить самый высокий балл. Некоторые, как нам показалось, даже медитируют. Наедине с собой. Есть и те, кто перед экзаменом делает селфи с учителем. В надежде, что теперь-то точно все получится.

Успех ЕГЭ для некоторых зависит и от количества съеденного сладкого. Проносить с собой телефоны и другую электронику запрещено. Что касается питания, здесь ограничений нет. Бургеры и пиццу на столах выпускников мы не обнаружили. Но вот плитка шоколада и вода почти у каждого.

На экзамене время есть и подумать, и подкрепиться. Например, ЕГЭ по информатике длится четыре часа. Сразу после все материалы нужно будет отдать, в том числе и черновики.

Т.к. пора проверки знаний только началась, предлагаем еще один эмоциональный вариант ответа, как успешно сдать ЕГЭ. Мы отправились к психологу, чтобы узнать секрет спокойствия на экзамене.

В ответе на наш вопрос: как сдать ЕГЭ на 100 баллов, конечно, может быть сразу несколько правильных ответов. Какие все же оказались верные, можно будет узнать примерно через 2 недели. Именно тогда появятся результаты первых экзаменов: географии и информатики.