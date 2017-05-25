Почти двести спортсменов из 26 территорий страны от Камчатского края до Челябинска приехали в Новокузнецк, чтобы побороться за звание лучшего

Быстро, четко и уверенно – так штурмуют высоту настоящие спасатели.

Но бывают случаи, когда справиться с напряжением не всегда удается. Для участницы соревнований из Барнаула – пятикратной чемпионки мира по пожарно-прикладному спорту Екатерины Гусевой, эмоции чуть было не сыграли фатальную роль. Секунда промедления, и девушка пришла последней. Но собравшись с силами во второй попытке спортсменке удалось исправить результат.

Участие в соревнованиях памяти выдающегося спортсмена, мастера спорта СССР Сергея Бушуева – это очередной способ доказать: российские спасатели – мастера своего дела, профессионалы и герои. Каждый день, находясь на боевом посту, они совершают подвиги Ц спасают жизни.

Впервые в юбилейных, пятнадцатых всероссийских состязаниях приняли участие школьники. Семнадцать ребят из Кемеровf смогли не только испытать свои силы на учебной башне, но и попробовали себя в роли спасателей.

Эстафета стала еще одним этапом соревнований. Здесь пожарным необходимо было не только пройти полосу препятствий, но и ликвидировать возгорание.

Всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту в Новокузнецке будут проходить три дня.

25 и 26 мая пожарные разыграют кубок в двоеборье и стометровых забегах.