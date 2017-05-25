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Памятная встреча легенд кузбасского футбола состоялась в Кемерове

Другие новости от 25.05.2017

Команда «Кузбасс», которую знали везде. Нашими спортсменами гордились – ведь для Советского Союза футбол был основным игровым видом спорта. Футболисты шахтерского края лидировали по многим показателям. Кемеровчане вышли на поле «Химика» при поддержке 22 тысяч зрителей. И выиграли соперника.

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