Памятная встреча легенд кузбасского футбола состоялась в Кемерове

Команда «Кузбасс», которую знали везде. Нашими спортсменами гордились – ведь для Советского Союза футбол был основным игровым видом спорта. Футболисты шахтерского края лидировали по многим показателям. Кемеровчане вышли на поле «Химика» при поддержке 22 тысяч зрителей. И выиграли соперника.