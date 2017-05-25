В Кемеровском институте Российского экономического университета имени Плеханова состоялось торжественное открытие ещё одной именной аудитории

Представители бизнес-среды понимают, что успех их компании в будущем зависит от качества подготовки кадров сегодня. В новом отремонтированном учебном классе студенты теперь могут провести видеомост, а значит преподавателем может выступить любой человек из любой точки мира.
В Кемеровском институте Российского экономического университета имени Плеханова состоялось торжественное открытие ещё одной именной аудиторииДругие новости от 25.05.2017
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