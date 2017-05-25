Аккредитация
Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

В Кемеровском институте Российского экономического университета имени Плеханова состоялось торжественное открытие ещё одной именной аудитории

Другие новости от 25.05.2017

Представители бизнес-среды понимают, что успех их компании в будущем зависит от качества подготовки кадров сегодня. В новом отремонтированном учебном классе студенты теперь могут провести видеомост, а значит преподавателем может выступить любой человек из любой точки мира.

Поделиться в соцсетях

Автор сюжета:

Актуально