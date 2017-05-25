Кузбассовцы в третий раз отметят Международный день соседей

Запланированы праздники дворов со спортивными эстафетами, чаепитиями и дегустациями домашней выпечки, кулинарными конкурсами, краеведческими викторинами, посадкой цветов и деревьев, обустройством детских площадок. Впервые этот праздник отметили в одном из дворов Москвы в 2006 году, затем присоединились Ярославль, Калининград, Иркутск, Омск и Нижний Новгород.
Кузбассовцы в третий раз отметят Международный день соседейДругие новости от 25.05.2017
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