Безымянные горы Кузнецкого Алатау теперь получили официальные имена в честь ветеранов Великой Отечественной войны и Героев Советского Союза из Кузбасса – Березина, Гнедина, Дергача, Дюжева, Павловского.

Такое решение было принято на 57 сессии областного Совета народных депутатов. Народные избранники также утвердили новую областную награду – медаль «70 лет Дню шахтера» в честь юбилея празднования профессионального праздника в Кузбассе. Одним из основных вопросов стало утверждение во втором чтении закона Кемеровской области «Об исполнении областного бюджета за 2016 год».

