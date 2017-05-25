Более 11 тысяч человек сдадут ЕГЭ в Кузбассе в 2017 году

Об этом шла речь на пресс-конференции начальника департамента образования и науки Кемеровской области Артура Чепкасова и директора областного центра мониторинга качества образования Ольги Шитовой. В экзаменационной кампании задействуют 77 пунктов проведения экзамена, в 70% из них печать контрольно измерительных материалов будет проходить в аудитории. Везде будет производиться сканирование экзаменационных материалов. Экзамены проведут по 13 общеобразовательным предметам. Обязательные для получения аттестата – ЕГЭ по русскому языку и математике. Остальные экзамены выпускники сдают по выбору. На базе нескольких кемеровских вузов в этом году будут работать и региональные информационные центры. Основной этап ЕГЭ в Кузбассе в 2017 году пройдет с 29 мая по 1 июля.
Более 11 тысяч человек сдадут ЕГЭ в Кузбассе в 2017 годуДругие новости от 25.05.2017
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