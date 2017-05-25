Торжественные приемы, посвященные Дню химика и Дню российского предпринимательства состоялись в Кемерове

В 2016 году в Кузбассе открылось более 6 тысяч новых малых предприятий, создано около 9 тысяч рабочих мест. В регионе действует эффективная система мер поддержки бизнеса. К примеру, для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей действуют «налоговые каникулы» в течение двух лет. С 2016 года создан особый налоговый режим для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (Юрга и Анжеро-Судженск).

На всех уровнях реализуются мероприятия по сокращению плановых и внеплановых проверок. Еще одним важным нововведением стала замена штрафа на предупреждение при совершении правонарушения впервые. Кроме того, действует система поддержки предпринимателей в виде грантов и субсидий на компенсацию затрат, приобретение оборудования, аренду помещений и другие цели. Начальник департамента промышленности Сергей Карпунькин лучшим представителям бизнеса региона вручил кузбасские награды.