Жечь костры запрещено. В Кузбассе продолжается объявленный ранее пожароопасный период. В это время увеличиваются штрафы за поджоги и несоблюдение правил пожарной безопасности. Под запретом любой открытый огонь на природе. Особенно в ближайшие дни, т.к. в регионе сохраняется сильный ветер с порывами до 25 м/с.