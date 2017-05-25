Жечь костры запрещено. В Кузбассе продолжается объявленный ранее пожароопасный период. В это время увеличиваются штрафы за поджоги и несоблюдение правил пожарной безопасности. Под запретом любой открытый огонь на природе. Особенно в ближайшие дни, т.к. в регионе сохраняется сильный ветер с порывами до 25 м/с.
В Кузбассе продолжается объявленный ранее пожароопасный периодДругие новости от 25.05.2017
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