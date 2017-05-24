Звёзды кино, театра и эстрады на кузбасской сцене

На сцене музыкального театра имени Боброва – звёзды кино, театра и эстрады. Народная артистка России Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня», Игорь Скляр, Людмила Чурсина, Ирина Мирошниченко и Илзе Лиепа. «Созвездие» талантов и имен представило кемеровскому зрителю спектакль «Россия, слово о тебе».

Кузбасские зрители ждали выступления популярных актеров с особым нетерпением. Все билеты были раскуплены заранее. В день выступления люди собрались у входа в театр задолго до начала концерта. В надежде получить автограф или сделать фото с кумиром.

Народные песни, шедевры русской классической музыки и литературы. На сцене меняют друг друга различные этапы истории России, образы ее быта и культуры. От картин русского деревенского уклада до трагических сцен XX века. Зрелищности добавляет видеоряд, который объединяет архивные съемки и уникальную фотосессию ансамбля «Русская песня».

Звезды российской эстрады часто приезжают в Кузбасс, чтобы порадовать своим творчеством. И здесь талантливых мастеров театра и кино всегда ожидает самый теплый прием благодарного зрителя.

Этот проект – единственный в своем роде. И кузбассовцы по-достоинству оценили грандиозный замысел авторов проекта. Спектакль в Кемерове собрал более двух тысяч зрителей. Гастрольный тур спектакля «Россия, слово о тебе» продолжается.