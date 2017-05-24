Сводный поисковый отряд Кемеровской области «Земляк» вернулся из Тверской области, где участвовал в поисковой экспедиции

«Огненный коридор». Именно так историки называют участок Калининского фронта где с 1942 по 1943 год погибло и пропало без вести более 2 миллионов солдат с обеих сторон. Останки воинов эта земля хранит в себе до сих пор. Восстановить имена погибших, предать их земле с воинскими почестями – одна из задач поискового движения. Международная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт» проходит в Тверской области уже не в первый раз. В прошлом году участники подняли останки 241 солдата. Установлены имена более 100 бойцов.

За время экспедиции этого года поисковики обнаружили и перезахоронили останки 366 бойцов, нашли 36 медальонов, с помощью которых установили личности 17 солдат.

Завершилась экспедиция в Москве. 9 мая все участники прошли в Бессмертном полку по Красной Площади. И в первых рядах ребята несли портреты своих родных, которым через семьдесят лет смогли вернуть имена.