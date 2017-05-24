В областной администрации прошла пресс-конференция на тему развития предпринимательства в Кузбассе

Планируют объединить уже существующие программы «Школа предпринимательства», «Азбука предпринимателя», а также «Школа фермера» в рамках единого образовательного интенсива. Также в планах открыть школу фермера. Акцент будет сделан и на развитии женского предпринимательства, популяризации малого и среднего бизнеса среди студентов и школьников. По инициативе губернатора, 2018 год станет в Кузбассе Годом предпринимательства.