В областной администрации прошла пресс-конференция на тему развития предпринимательства в Кузбассе

Планируют объединить уже существующие программы «Школа предпринимательства», «Азбука предпринимателя», а также «Школа фермера» в рамках единого образовательного интенсива. Также в планах открыть школу фермера. Акцент будет сделан и на развитии женского предпринимательства, популяризации малого и среднего бизнеса среди студентов и школьников. По инициативе губернатора, 2018 год станет в Кузбассе Годом предпринимательства.
В областной администрации прошла пресс-конференция на тему развития предпринимательства в КузбассеДругие новости от 24.05.2017
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