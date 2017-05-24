В Кемерове продолжается подготовка ко второму летнему фестивалю уличных искусств

«Детализация» пройдет 24 июня. Первый фестиваль был создан в рамках общероссийского движения «перезагрузки» постсоветских городов силами самих горожан. И позволил незнакомым прежде людям не просто пообщаться, но и стать генераторами идей по обновлению городской среды.

В этом году «Детализация» будет проходить и в развлекательном, и в исследовательском форматах. Об этом организаторы рассказали на пресс-конференции. В преддверии 100-летия областного центра, которое будет отмечаться в следующем году, фестиваль посвятили теме «Человек из Кемерова». А вот где он будет проходить – точно не определено.