Команда Кузбасса вернулась со Всероссийской Студенческой весны

Гала-концерт проходил в Государственном кремлевском дворце. Наши студенты в этот раз стали просто участниками. Третье место в номинации «Региональная программа» разделили между собой Татарстан и Пермский край, вторую строчку заняла Ярославская область, первое место досталось Ханты-Мансийскому автономному округу, а главный приз забрала команда Тюменской области.