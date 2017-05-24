Команда Кузбасса вернулась со Всероссийской Студенческой весны

Гала-концерт проходил в Государственном кремлевском дворце. Наши студенты в этот раз стали просто участниками. Третье место в номинации «Региональная программа» разделили между собой Татарстан и Пермский край, вторую строчку заняла Ярославская область, первое место досталось Ханты-Мансийскому автономному округу, а главный приз забрала команда Тюменской области.
Команда Кузбасса вернулась со Всероссийской Студенческой весныДругие новости от 24.05.2017
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