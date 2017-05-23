День музеев отметили в Кузбассе Днем колбы. Сразу на нескольких площадках состоялись народные гуляния

День колбы в областном центре встретили широко и массово. Народные гуляния, выступления фольклорных ансамблей и, конечно, конкурсы. Особой популярностью на свежем воздухе пользовался кулинарный поединок, который, кстати, тоже был со специфичным привкусом столь любимого весеннего деликатеса. Участникам предлагали не только быстро и качественно испечь блины, но и сделать для них начинку с колбой. Но настоящие сибирские блюда можно было попробовать, пожалуй, только на Томской писанице.

Праздник колбы уже становится традицией нашего региона. Что вполне понятно, ведь черемша – одно из любимых лакомств кузбассовцев. Дикий чеснок, как нередко еще называют это таежное растение, широко применяют и в народной медицине при различных недомоганиях. Ее величество Колба – королева фестиваля, собравшего сотни участников.

Праздник колбы кузбассовцы отметили уже в третий раз. И впервые – как областной. В будущем году, обещают организаторы, конкурсные программы и концертные выступления будут еще масштабнее. Статус обязывает…