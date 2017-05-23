В Новокузнецком центре профессий прошел мастер-класс с участием кинолога

Тот самый случай, когда собака становится не просто другом, а верным напарником. Лабрадор Даниэлла уже два с половиной года работает в полиции. Специализация – поиск взрывчатых веществ. Сегодня она наглядно демонстрирует свои навыки школьникам. За считанные минуты находит муляж – сумку с тротилом.

Знакомство с настоящим кинологом и служебной собакой для ребят – не только возможность поближе познакомиться со специальностью, но и, возможно, выбрать ее в качестве будущей профессии.

Больше семидесяти различных специальностей, 30 мастерских с настоящим оборудованием и спецодеждой – в детском центре профессий каждый ребенок может поработать поваром, криминалистом, пожарным и не только. В планах центра – развивать и увеличивать количество площадок, проводить мастер-классы с представителями других профессий. В ближайшее время состоятся встречи школьников с банкирами и биржевыми брокерами.