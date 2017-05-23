В Кемерове школьники собирают макулатуру. Самые активные посмотрели на процесс превращения журналов в картон

Самый крупный в Кузбассе завод по производству новой жизни работает уже одиннадцать лет. Именно здесь всё, что раньше читалось и на чём писалось, превращается в гофробумагу и картон. А уже из него, в свою очередь, делают упаковку – старые добрые картонные коробки. И цикл этот практически бесконечен.

Именно в эти подробности вникали школьники, попав на перерабатывающий завод. Это они собрали макулатуру, и, конечно, им любопытно, как и во что она превращается.

Казалось бы: сбор макулатуры – давно забытое дело, однако, как показывает опыт, школьники с удовольствием включаются в работу. И с каждым годом их труд будет более востребован. В Кузбассе продолжают открываться новые предприятия по сбору и переработке отходов. Например, к 2019 году в Кемерово собираются открыть индустриальный парк, где новую жизнь получит не только картон, но и пластик.