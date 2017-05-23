В Кемерове завершился областной конкурс красоты «МедиаКраса-2017»

В ярком шоу участвовали 30 красавиц. Участницы на протяжении нескольких месяцев боролись за победу в нескольких номинациях.

Борьба за главную корону конкурса началась три месяца назад. Бои в грязи, тесты на вежливость, дефиле с животными. Девушки проходили всевозможные испытания. Без связи с родными и друзьями два месяца, 24 часа в сутки под прицелами видеокамер на одной из загородных баз отдыха. Выдержать такой накал страстей смогли далеко не все конкурсантки. Одни не справились с испытаниями и покинули шоу, другие отказались от участия сами. В финал вышли всего 15 девушек из 30.

«Ломаем стереотипы» – девиз этого конкурса. Поэтому в финале – девушки не только с фигурами 90-60-90. К примеру, вес одной из финалисток – сто килограммов. Специальный приз конкурса в номинации «Без комплексов» достался именно ей. Участниц поддерживали несколько тысяч зрителей.

Путёвку на отдых в тропической стране и контракт на работу вручили 22-летней кемеровчанке Маргарите Волковой.

Финалистки конкурса получили право представить Кемеровскую область в Москве. Готовиться к участию в одном из престижных всероссийских конкурсов красоты девушки будут в Крыму.