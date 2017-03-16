Село Беково и деревня Верховская в Беловском районе к паводку готовы

Паводок для жителей села Беково и деревни Верховской в Беловском районе всегда представлял серьезную угрозу. Но после зимы этого года с сильными снегопадами он может быть еще опаснее. Поэтому власти района готовятся к нему заранее – поднимают дамбу и организуют специальные учения по оказанию помощи людям, пострадавшим от большой воды, которая уже подтопила часть домов, правда, по легенде.

Готовность территории оценивает и рабочая группа областной противопаводковой комиссии. Специалисты проверяют системы оповещения и нештатные водомерные посты, готовность пунктов временного размещения населения и мобильных бригад для оказания адресной помощи пострадавшим при подтоплении: вывод скота и подъем запасов из погребов.

Кроме того, не первый год пенсионерам и инвалидам бесплатно выдают «тревожные рюкзаки», куда входят медикаменты, суточный запас продуктов, питьевая вода, средства гигиены и другое.

По данным МЧС, для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в паводковый период задействована группировка сил спасателей, ЖКХ, муниципальных служб и промпредприятий. Всего 10,5 тысяч человек, более 3000 единиц техники, в том числе 235 плавсредств и 3 вертолета. Продолжается и работа по страхованию личного, муниципального имущества, попадающего в зону подтопления. В сравнении с прошлым годом, кузбассовцы более охотно страхуют свои риски. Напомним, по решению губернатора Амана Тулеева малообеспеченные жители подтопляемых территорий получат страховые полисы бесплатно, за счет средств областного бюджета. Кроме того, жители отрезаемых паводком населенных пунктов досрочно получат пенсию.