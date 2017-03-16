Информационный дайджест за 15 марта

1. Коллегия обладминистрации обсудила вопрос переработки крупногабаритных шин, накапливающихся на шахтах и разрезах. Актуальность темы связана со вступлением в силу с начала года новой редакции федерального закона «Об отходах производства и потребления», предлагающая два варианта вовлечения пневматических шин во вторичный оборот. Первый – производители, импортеры могут обеспечить самостоятельную утилизацию отработанных шин, создав инфраструктуру или заключив договоры со специализированной организацией, имеющей лицензию на работу с этим видом отходов. Второй – оплатить экологический сбор, который составляет 7 тысяч 109 рублей за тонну. Коллегия рекомендовала угольщикам активизировать работу по передаче накопившихся шин на лицензированные предприятия по переработке отходов, работающие в Кузбассе. Еще одна возможность решения проблемы – наладить взаимодействие шахт и разрезов, переработчиков шин, производителей и импортеров. Отметим, по данным областного департамента природных ресурсов и экологии, в Кузбассе ежегодно образуется 14-15 тысяч тонн отработанных крупногабаритных шин, переработать которые готовы 10 предприятий установленной мощностью переработки более 60 тысяч тонн в год и имеющих лицензию на осуществление данной деятельности.

2. За январь-февраль Кузбасс добыл 37,3 млн тонн угля – на 5,7% больше, чем за первые два месяца 2016 года. Как сообщает областной департамент угольной промышленности, доля энергетических марок в общем объеме составила 26,7 млн тонн (прирост на 7,2%), коксующихся – 10,6 млн тонн (прирост на 1,9%). При этом горняки добыли открытым способом 24,1 млн тонн угля, подземным способом – 13,2 млн тонн. Доля энергетических марок в двухмесячном объеме добычи открытым способом составила 20,3 млн тонн.