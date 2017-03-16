Подорожает ли молочная продукция?

Молоко вдвойне вкуснее, если… качественное. Сегодня вместо натурального продукта в магазине зачастую можно купить молокосодержащий. По предложению Минсельхоза, вскоре молочные продукты с растительным жиром могут сменить этикетки. Наименования подобных товаров станут более громоздкими, например, привычная сметана станет «молокосодержащим продуктом с заменителем молочного жира, произведенным по технологии сметаны». Ведь если производитель не сообщает о том, что молочный жир заменен любым из растительных, речь идет уже о фальсификате. За 2016-й год только в Кузбассе Роспотребнадзором была приостановлена реализация более 10 тонн некачественной молочной продукции.

В Кемерове как раз и обсуждали меры по противодействию фальсификации молочных продуктов. Дискуссии разгорелись при обсуждении вопроса о введении в России с 1 января 2018 ЭВС – электронной ветеринарной сертификации. В качестве пилотного проект тестируется сейчас в нескольких регионах нашей страны, в том числе и Кузбассе. Каждой партии продукции животного происхождения присваивается уникальный код, который указан на упаковке. Сертификация проводиться в режиме реального времени – в результате можно отследить любой этап превращения сырья в продукт – от производства до прилавка.

Но введение такой системы, приведет к удорожанию того же молока у нас в Кузбассе как минимум на 2 рубля. Ведь чтобы проводить электронную ветеринарную сертификацию, молокоперерабатывающим предприятиям придется расширить штат специалистов, инвестировать миллионы в производство и ежегодно нести операционные расходы. Поэтому кузбасские производители считают необходимым отложить внедрение ЭВС для сырого молока до 2019 года, а к вопросу электронной сертификации готовых продуктов вернуться не ранее 2022 года, чтобы за нововведение прежде всего не пришлось переплачивать покупателям.