В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего хирурга

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего врача-хирурга одной из районных больниц. В июне прошлого года обвиняемый оперировал пациента в связи с получением последним травмы живота. Оперативное вмешательство производилось своевременно, но ненадлежащим образом. Пациент скончался. Как показала судебно-медицинская экспертиза, причиной смерти стала кровопотеря.