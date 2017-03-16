В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего хирурга

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего врача-хирурга одной из районных больниц. В июне прошлого года обвиняемый оперировал пациента в связи с получением последним травмы живота. Оперативное вмешательство производилось своевременно, но ненадлежащим образом. Пациент скончался. Как показала судебно-медицинская экспертиза, причиной смерти стала кровопотеря.
В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего хирургаДругие новости от 16.03.2017
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- 16.03.17
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