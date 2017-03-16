Коллегия АКО и «ТАЛТЭК» заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2017-й год

Коллегия Администрации Кемеровской области и Группа компаний «ТАЛТЭК» заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2017 год. Документ подписали первый заместитель губернатора региона Владимир Чернов и вице-президент АО «ТАЛТЭК» Вадим Цымбалов.
В 2017 году «ТАЛТЭК» планирует увеличить объем добычи угля до 4,2 млн. На обеспечение безопасных условий труда предусмотрены 9,5 млн рублей, на социальную поддержку трудящихся и пенсионеров 9,3 млн. Компания взяла на себя обязательство обеспечить повышение среднемесячной заработной платы на 7% к уровню 2016 года. Кроме того, на финансирование социальных программ региона, в том числе, на подготовку юбилейного празднования Дня шахтера, новогодние подарки для детей-сирот и материальную помощь областному общественному фонду «Шахтерская память» им. В. Романова предусмотрено 27 млн. руб. Стоит отметить, что в 2016 году компания значительно перевыполнила ранее заявленные обязательства.