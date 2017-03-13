Информационный дайджест вечернего выпуска

Информационный дайджест вечернего выпускаДругие новости от 13.03.2017
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В Таштаголе завершились всероссийские соревнования по сноуборду
В Кемерове прошёл рейд ГИБДД направленный на выявление нетрезвых водителей
«Сад наслаждений» В Кемеровском областном музее изобразительных искусств открылась новая выставка
Калтан. На юге Кузбасса стартовало традиционное шоу "Поехали"!
- 10.03.17
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- 09.03.17
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50 на 50. 32 девочки и 32 мальчика 8 марта в Кузбассе появились 64 ребенка