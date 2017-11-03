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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

«Комфортная городская среда». «Безопасные и качественные дороги». Как приоритетные федеральные проекты изменили кузбасские города? Интервью с заместителем губернатора Дмитрием Кудряшовым. Эфир программы «Актуальное интервью» от 03.11.2017

Актуальное интервью от 03.11.2017

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