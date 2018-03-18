8:00 — В Кузбассе открылись 1752 избирательных участка

По данным Территориальной избирательной комиссии все они открылись вовремя. Организацию работы избиркомов прокомментировал председатель Избирательной комиссии Кемеровской области Юрий Емельянов.
По данным Территориальной избирательной комиссии все они открылись вовремя. Организацию работы избиркомов прокомментировал председатель Избирательной комиссии Кемеровской области Юрий Емельянов.
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