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8:00 — В Кузбассе открылись 1752 избирательных участка

Хроника дня голосования от 18.03.2018

По данным Территориальной избирательной комиссии все они открылись вовремя. Организацию работы избиркомов прокомментировал председатель Избирательной комиссии Кемеровской области Юрий Емельянов.

 

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