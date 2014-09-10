«СТС-Кузбасс» празднует свой 13-ый День рождения!

«СТС-Кузбасс» против суеверий. Мы думаем, что число «13» принесет нам только удачу. Так считаете и Вы?

Тогда присылайте нам свои доказательства, что число «13» действительно счастливое. За лучшую историю Вы получите подарок. Кстати, выиграть приз от самого кузбасского канала есть и еще один шанс – нужно написать поздравление, разместить его в нашей группе «Вконтакте» или на нашем сайте и ждать ответа. Вот так в свой день рождения «СТС-Кузбасс» не только получает, но и дарит подарки.

Это подтверждение тому, что «СТС-Кузбасс» не забывает своих телезрителей. Уже 13 лет. Акции и проекты, программы и телешоу, героями которых становятся обычные люди. Так, в программе «Женский клуб» ведущие знакомят вас с непростыми судьбами кузбасских женщин. В проекте «Веская причина» мы помогаем бороться нашим зрителям с лишним весом. Каждое утро вы просыпаетесь вместе с утренним шоу «Включайся». Корреспонденты канала знакомят вас с самыми яркими, актуальными и интересными событиями Кузбасса в программе «Другие новости». Мы запустили новый проект «Простые истории»: каждую неделю рассказываем вам о простых людях, жизнь которых заставляет поверить в чудо.

Ровно 13 лет назад 7 сентября губернский канал начал регулярное вещание. На открытии канала побывал губернатор Аман Тулеев. В целом на сегодняшний день «СТС-Кузбасс» смотрят в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, Киселевске, Березовском, Топках, Ленинске-Кузнецком, Полысаеве, Белове, а также в ряде поселков Ленинск-Кузнецкого и Беловского районов.

За 13 лет в наших эфирах и передачах, в гостях в нашей студии побывали десятки тысяч кузбассовцев и гостей региона. Шанс стать одним из них есть и у вас. Так что следите за нашими эфирами! И не переключайтесь.