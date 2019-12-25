Как организовать мероприятие

Организация корпоративных праздников и промоакций различного масштаба – это ответственный процесс. Подготовка мероприятия обычно возлагается на отдел по работе с персоналом, на секретаря или офис-менеджера. По времени нужно рассчитывать примерно на две недели, за этот период необходимо разработать план, подобрать и оборудовать помещение, закупить аксессуары, одежду и пригласить людей. Организация делится на два этапа – подготовка и непосредственно сам праздник.

Принципы организации мероприятия

Перед началом подготовки необходимо согласовать с руководителем компании важные пункты по организации праздника и определить значение мероприятия. Банкет или выездной пикник может проводиться с развлекательной целью, в других случаях главная идея мероприятия – сформировать корпоративную культуру организации.

В процессе подготовки крупного праздника может понадобиться форма для помощников или волонтеров. Одежду с логотипом компании можно заказать на сайте https://www.amadey-print.ru. В каталоге представлены разнообразные виды униформы, футболки, свитшоты, жилеты, бейсболки и корпоративная одежда.

План по организации праздника

Чтобы организовать успешное мероприятие, нужно подготовить контрольный список. Чек-лист обеспечивает последовательность проведения всех этапов и полноту выполнения задач, а также позволяет минимизировать риски. В контрольном листе указывается название каждого шага, сроки выполнения, исполнители. Итак, цель сформулирована, теперь нужно найти площадку для проведения праздника, определить выступающих (спикеров, артистов), составить смету. В плане мероприятия обязательно формируются отдельные пункты, где указаны:

Команда проекта (организаторы) и подрядчики (исполнители).

Информационные партнеры, а также спонсоры проекта (если в этом есть необходимость).

Форс-мажорные обстоятельства и методы по их предупреждению (решению возникающих сложностей).

В день проведения праздника необходимо четко следовать записям в контрольном списке. Определите ответственного, который будет встречать гостей. Предварительно договоритесь с администрацией площадки о настройке оборудования. Запишите в чек-листе технического специалиста, который будет нести ответственность за это в течение праздника. Также нужно заранее найти фотографа для мероприятия, чтобы зафиксировать все интересные моменты праздника.

Этапы организации мероприятия

Для успешного проведения события нужно подготовить несколько важных шагов. На первом этапе определяется количество участников праздника и его формат. Затем тщательно разрабатывается тайминг с учетом перерывов на отдых, на еду или праздничное застолье. При организации промо-акции необходимо детально разработать портрет целевой аудитории, чтобы обращение к ней было максимально конкретным.

Второй этап – это поиск площадки или места проведения праздника. Помощниками в выборе станут социальные сети, тематические группы подходящих площадок. В соцсетях и на сайтах можно ознакомиться с ранее проведенными мероприятиями, чтобы сделать верный выбор. Для крупных праздников нужно бронировать площадку заранее. В социальных сетях следует начать продвижение мероприятия, организуя анонсы и репосты в группах, если планируется проведение промо-акции.

Важный этап – это постпродакшн, выполнение этого шага понадобится после организации промо-акции или корпоративного мероприятия, которое содействует узнаваемости бренда. Продвижение в социальных сетях проводится путем публикации отчетов о проведенном празднике, фотографий и отзывов.