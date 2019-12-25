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Новости партнеров 26.12.2019

Выгодная аренда виртуального сервера от компании Data-Xata

Такая услуга как аренда сервера появилась относительно недавно, но уже успела полностью заменить удаленный хостинг. В целом виртуальные сервера можно собирать по своим требованиям: выбирать процессорные мощности, память, дисковую подсистему. Конечно для решения сложных задач большого бизнеса такой сервер вряд ли подойдет, но будет достаточным для малого и среднего бизнеса.

Компания Data-Xata предлагает на выбор много вариантов аренды. Этот список насчитывает порядка 1000 наименований. Каталог постоянно обновляется в режиме реального времени. Здесь можно найти сервер под любые задачи. К примеру, размещение сайта, физическое размещение удаленного офисного сервера. Компания всегда предоставляет гибкую систему оплаты и множество скидок. Также предоставляется тестовый период, который составляет 14 дней. Минимальный срок, на который можно арендовать сервер – 1 месяц. Выгоднее брать в аренду сервер надолго, так как чем выше срок, тем меньше стоимость.

Аренда сервера имеет массу преимуществ:

  • Минимальные затраты. Вам не нужно будет платить за электроэнергию и тратить деньги на сопутствующие расходы.
  • Эффективность. Любая компания, пользующаяся услугами аренды, снижает нагрузку на свой IT-отдел. Специалисты смогут не тратить время на обслуживание, а займутся более важными делами.
  • Защита. Не многие уделяют должное внимание резервному копированию данных. Аренда сервера решает и эту проблему. Благодаря тому, что можно сделать копию отдельной вычислительной машины, получается ускорить процесс восстановления данных.
  • Главная задача всех IT-отделов – сокращать время простоя. Использование виртуального сервера решает эту задачу.

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