Выгодная аренда виртуального сервера от компании Data-Xata

Такая услуга как аренда сервера появилась относительно недавно, но уже успела полностью заменить удаленный хостинг. В целом виртуальные сервера можно собирать по своим требованиям: выбирать процессорные мощности, память, дисковую подсистему. Конечно для решения сложных задач большого бизнеса такой сервер вряд ли подойдет, но будет достаточным для малого и среднего бизнеса.

Компания Data-Xata предлагает на выбор много вариантов аренды. Этот список насчитывает порядка 1000 наименований. Каталог постоянно обновляется в режиме реального времени. Здесь можно найти сервер под любые задачи. К примеру, размещение сайта, физическое размещение удаленного офисного сервера. Компания всегда предоставляет гибкую систему оплаты и множество скидок. Также предоставляется тестовый период, который составляет 14 дней. Минимальный срок, на который можно арендовать сервер – 1 месяц. Выгоднее брать в аренду сервер надолго, так как чем выше срок, тем меньше стоимость.

Аренда сервера имеет массу преимуществ: