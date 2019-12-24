Герои нашего времени

На днях Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты весьма нетривиального исследования. Специалисты центра приурочили его ко Дню героев Отечества и соответственно сформулировали вопрос – «Кого именно Вы могли бы назвать героем нашего времени?».

Первое и второе места заняли «Врач, лечащий, спасающий людей» (49% опрошенных) и «Сотрудник МЧС, спасающий людей, попавших в чрезвычайные ситуации» (47% опрошенных). На третьем – «военный, служащий в горячих точках». А вот четвертое место заняли представители, на первый взгляд, совсем не героической, а мирной профессии – «учителя, чьи ученики достигли особых результатов (27%).

Такая высокая оценка учительской профессии вполне объяснима. Все мы проходим через школу – сначала сами, потом наши дети. Да и профессия школьного учителя одна из самых массовых в России – в сфере школьного образования работает более миллиона человек. Но массовая – вовсе не означает простая.

И учителя специфику своей профессии прекрасно осознают. Согласно результатам Международного исследования учительского корпуса по вопросам преподавания и обучения TALIS-2018 (Teaching and Learning International Survey), в котором приняли участие более 4000 учителей из 230 школ 14 субъектов Российской Федерации, главными побудительными мотивами к выбору профессии учителя стали: возможность сделать свой вклад в развитие общества (91%) и возможность влияния на развитие детей и молодежи (88%).

А что ждет российское общество от школы? На этот вопрос у социологов тоже есть свой ответ.

Помимо передачи знаний по предметам и формирования широкого кругозора (48%), россияне считают, что приоритетом школьного образования должны быть развитие аналитического мышления и умения рассуждать (41%) и развитие индивидуальных способностей и талантов (39%). Это по данным сентябрьского опроса того же ВЦИОМ.

Как отмечает вице-президент группы компаний «Просвещение» Виктория Копылова, роль учителя в наше время, когда доступна любая информация, неизбежно будет меняться. Учитель, полагает эксперт, должен выступать и в роли навигатора, и тренера, и ментора, который учит ребенка работать с информацией. Поэтому профессию учителя надо сделать привлекательной для людей с высоким личностным потенциалом. Но, подчеркивает эксперт, необходимо сохранить и взаимодействие учителя и ученика, и принципы коллективной работы школьников, словом все сильные стороны традиционной российской школы.

Учителю – учиться

Согласно результатам исследования TALIS-2018, российские педагоги – самые опытные, средний педагогический стаж нашего учителя – 21 год, что на четыре года больше среднего по странам-участницам исследования. При этом, отмечается в исследовании, российские учителя все чаще используют в своей работе информационно-коммуникационные технологии. Таково требование эпохи.

Раньше ценились навыки поиска информации, сейчас ценятся навыки ее осмысленного использования, отмечает Виктория Копылова. Когда под рукой все информационные ресурсы Интернета, важно уметь анализировать информацию и использовать ее для достижения нужного результата.

Для современного учителя важно уметь учиться. И результат этой работы того стоит. Опять же, обратимся к социологам. В ходе недавнего опроса 68% россиян ответили, что у них был учитель, который повлиял на их взгляды и убеждения.