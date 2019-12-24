Современные материалы для производства обеденных столов: подробный обзор

Обеденный стол на кухне является главным элементом интерьера. Поэтому важно, чтобы он был красивым и гармонично дополнял окружающую обстановку. Найти подходящий вариант не составит труда — производители предлагают большой выбор столов из современных материалов.

Стекло

Стеклянный стол на кухню прекрасно впишется в современный интерьер. Особенно часто дизайнеры используют его в помещениях с ограниченной площадью — благодаря своей прозрачности и воздушности, он визуально увеличивает помещение, наполняет его светом и воздухом.

Стильный внешний вид — это далеко не все преимущества. Стеклянные столы изготовлены из специального закаленного стекла. Оно обладает высокой прочностью и стойко выдерживает механические нагрузки. Чтобы его разбить придется приложить действительно много усилий. В том случае, если такая ситуация произойдет, стекло разлетится на крупные неострые осколки, пораниться об которые невозможно.

Поверхность стеклянного стола не боится воздействия влаги. Поэтому совсем не обязательно стелить на него скатерть, чтобы не повредить в процессе эксплуатации.

Пластик

Пластиковые столы набирают популярность. Главным образом потому, что они гармонично сочетают в себе доступную стоимость и оптимальные эксплуатационные характеристики.

Стол из пластика практичный и долговечный. Материал не боится воздействия влаги, коррозии, гниения. За ним очень легко ухаживать — достаточно протирать поверхность влажной губкой по мере ее загрязнения. Можно использовать чистящие средства с химическим составом.

Пластиковый стол имеет небольшой вес. Поэтому при необходимости его можно без труда переставить из одного места в другое, или же вовсе транспортировать в другое помещение.

Пластик является очень податливым и пластичным материалом. Он может принимать абсолютно любые формы, что позволяет изготавливать столы необычной конфигурации. К такому столу нужно купить пластмассовый стул по ссылке signalua.com.ua, чтобы получился комплект.

Камень

В современных дорогих интерьерах часто можно встретить стол из натурального или искусственного камня. Это может быть мрамор, гранит, агломерат или акриловый камень. Это материал обладает целым рядом неоспоримых преимуществ:

высокая прочность;

устойчивость к загрязнениям, влаге, химическим чистящим средствам;

устойчивость к высоким температурам, на каменную поверхность можно даже ставить раскаленную сковородку.

И, конечно же, стол из камня смотрится очень стильно и эффектно в интерьере. Правда, стоит он сравнительно дорого.