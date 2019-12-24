Улучшение КПД дизельных двигателей

Растущая популярность дизельных двигателей сегодня объясняется экономичностью их эксплуатации. А современные технологии добавили дизельным моторам экологичности, уменьшили расход топлива – и сегодня они уже мало чем уступают бензиновым.

Дизельные моторы особенно часто используются в грузовых автомобилях и тяжелой технике. Сейчас много магазинов предлагают все необходимые расходники и автохимию для двигателей. Например, магазин запчастей Грузоман имеет два склада-магазина в Кемеровской области, откуда все нужные запчасти можно забрать самому, так и осуществляет доставку по всей России при заказе с сайта gruzoman.ru.

Российский путь дизельных двигателей

Главной особенностью и проблемой эксплуатации дизельных моторов в России является невысокое качество топлива – оно сильно отличается от европейского дизеля по содержанию серы, показателям цетанового числа и т.п. Так, наш ГОСТ допускает минимальный порог цетанового числа на уровне 45 единиц, тогда как в нормативах ЕС такая величина должна быть не меньше 51. Поэтому дизельное топливо в России понижает мощность двигателя, способствует ускоренному образованию отложений.

Способы решения проблемы

Использование присадок

В магазинах существует достаточно много различных присадок, применение которых позволяет улучшить качество топлива. Например, присадка Diesel Cetan+ позволяет увеличить цетановое число дизтоплива на 5 единиц. Это способствует более мягкой работе мотора и повышению экономичности. При этом стоимость использования такой присадки невелика – примерно 30-40 копеек на литр топлива.

Снятие отложений

Существуют современные технологии и спецсредства, позволяющие выполнить очистку топливной системы вместе с камерой сгорания безразборным методом. Для этого эксплуатация двигателя осуществляется на специальной смеси (сольвенте), что позволяет привести в норму работу форсунок и удалить все отложения. В течение 20 часов после применения сольвента остатки отложений выгорают практически полностью. Однако стоит помнить, что после этого требуется выполнить регулировку клапанов.

Удаление воды из топливной системы

Большой проблемой для дизельных двигателей является наличие воды в топливе. Она уменьшается ресурс топливной системы, ускоряет коррозию форсунок. В этом случае поможет присадка Dry Fuel, которая быстро и эффективно обеспечивает удаление воды из бака.