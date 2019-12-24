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Новости партнеров 24.12.2019

Как осуществляется доставка грузов в Норильск?

Норильск самый северный город Красноярского края, где проживает порядка 150 000 человек. Естественно все эти люди нуждаются в постоянной доставке продуктов питания, бытовой техники и других необходимых предметов. За полярным кругом всегда сильные морозы, поэтому его называют самым холодным краем в мире.

Доставка груза в Норильск осуществляется по воздуху, по речным магистралям и по морскому пути. В этом городе много промышленных предприятий, поэтому транспортные услуги имеют важное значение для экономического состояния. Чаще всего транспортируются черные и цветные металлы.

Автомобильных дорог и железнодорожных путей в городе нет, поэтому преимущественно грузы доставляются в порт и аэропорт. Большое расстояние проще преодолевать регулярными авиарейсами. Летом чаще всего используют водный транспорт. Порт располагается примерно в 90 километрах от города. В Норильск дальше товары доставляют автомобилями. Круглый год можно использовать транспортировку по Северному морскому пути. Исключением только является время с мая по июнь, когда наступает время паводка.

Быстрее всего транспортировка грузов осуществляется мульти модальными перевозками. Это значит, что товары поставляются с применением и водного, и железнодорожного транспорта. До порта Дудинка груз доставляют по железной дороге, а потом машинами отправляют к адресатам. Есть вариант, когда отправка грузов происходит с применением автотранспорта и авиации. Тогда первым делом посылки идут до Мурманска или Архангельска, а потом направляются в Норильск. Грузы могут отправляться целыми контейнерами или же сборным способом. При каждом виде доставки нужно учитывать особенности. Например, при доставке по морю может меняться температура в контейнерах.

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