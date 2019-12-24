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Новости партнеров 24.12.2019

Как продать кредитный автомобиль?

Покупка машины в кредит распространенная практика. Но иногда случаются ситуации, когда срочно нужно погасить долг перед банком. Тогда вам поможет выкуп кредитных авто. Такая организации быстро и без труда избавит вас от головной боли, и вы сможете спокойно рассчитаться с банком.

Продать авто находящийся в кредите очень сложно. Найти покупателя, который готов рискнуть не так-то уж и просто. Даже если вашим автомобилем заинтересовались, не факт, что покупатель согласится на покупку зная подробности. Обращение в специализированную компанию решит ваши проблемы. Все процедуры погашения долга и регистрацию машины они берут на себя.

Для того, чтобы осуществить сделку достаточно оставить заявку на сайте vikupautosib.ru или обратиться по указанным телефонам. К вам приедет эксперт, который оценит и выкупит авто. Из документов вам нужно предоставить ПТС, паспорт и свидетельство о регистрации.

С любимой машиной расстаться очень сложно, но иногда это единственное правильное решение, чтобы рассчитаться с долгами. Так можно оставить «чистой» кредитную историю. Да и отношения с банком останутся хорошими. Поэтому оперативность – крайне важно для работы компаний по выкупу кредитных автомобилей. Чем быстрее вы погасите задолженность, тем меньше будет наложено штрафных санкций.

Компаний подобного рода сейчас много на рынке, поэтому каждый пытается предложить более выгодные условия сделки. Одни предлагают сумму больше, а другие берут к оценке марки всех автомобилей. Третьи могут предлагать услуги по заполнению документов и помощи в подготовке авто перед продажей. В любом случае, когда срочно нужно погасить кредитные обязательства, то выкуп машины хорошее решение.

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