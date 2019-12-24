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Новости партнеров 24.12.2019

Санаторий «Родник Алтая» в Белокурихе

Алтай считают местом силы. Каждый год сюда съезжаются сотни туристов и граждан России для лечения или просто отдыха. Город Белокуриха считается курортом федерального значения. Этот санаторий на алтае расположился в сосновом лесу, где нет автомобильных дорог и городского шума. Здесь ничего не будет мешать отдыхать.

В Алтае по-настоящему целебный климат и богатые природные ресурсы. Местные жители считают это место лечебницей, которая справится с заболеваниями тела и духа. Санаторий «Родник Алтая» специализируется на лечении:

  • Органов дыхания.
  • Репродуктивной системы женщин.
  • Сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Костно-мышечной системы и соединительных тканях.
  • Участков кожи и подкожной клетчатки.
  • Мочеполовой системе.
  • Желудочно-кишечного тракта.
  • Эндокринной системы.
  • Центральной нервной системы.

Кроме этого сюда едут за профилактикой и лечением детей. Климат располагает к пребыванию круглый год. Люди здесь заряжаются энергией от чего чувствуют себя намного лучше. Многие приезжают, чтобы совместить приятное и полезное, работу и отдых. В необычном живописном уголке можно распланировать будущее, построить планы и поставить себе цели. Здесь думается, дышится и живется по-другому. Самое главное, что сюда можно приехать с детьми и приобщить их к оздоровлению. Уникальные методики лечения, гостеприимная обстановка, широкий спектр оздоровительных программ заряжает и задает здоровый лад. Приезжайте в Белокуриху за новыми эмоциями и оздоровлением. Здесь работают опытные специалисты, которые назначат схему лечения вам и вашим детям.

Источник: https://rodnik-altaya.com/.

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