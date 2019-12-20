Где заказать пресс-формы?

Пресс-форма – это устройство, которое предназначается для создания заготовки. Изготовление и проектирование таких элементов очень сложное, хотя на первый взгляд может показаться очень даже простым. Компания РПК «Телец» как раз и занимается этой деятельностью. Посмотреть работы, оформить заказ или получить консультацию по интересующему вопросу можно на сайте https://www.taurus-comp.ru/production/pressformi/. Чтобы добиться максимального качества изделия, нужно приложить много усилий. Использование хороших материалов позволяет получать пресс-формы, которые способны выдержать высокие нагрузки.

Компания изготавливает несколько видов пресс-форм, которые могут использоваться для производства поддонов, систем хранения, корпусов оборудования, деталей для транспорта и сельскохозяйственной отрасли, рекламы и т.п. При работе используется метод термической формовки, что позволяет изготавливать формы для разных целей. Пресс-формы могут быть сложные, простые, маленькие и большие. Материал выбирается в зависимости от специфики деятельности предприятия, которое заказало изделие.

Материалы могут быть абсолютно разные: дерево, мдф, алюминий, текстолит, пластик, силикон, гипс и другие. Главное преимущество работы с РПК «Телец» – это скорость выполнения заказов. Готовые формы вы получите уже через 2 дня или 20 дней. Все зависит от объема и сложности работы. Вы получите уже готовую форму, которую всего лишь нужно установить на готовую платформу и использовать по назначению. Чтобы оформить заказ можно перейти на сайт и оставить заявку, либо обратиться по телефонам, указанным в разделе «контакты». Высокое качество и быстрая доставка гарантирована каждому!