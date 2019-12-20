Достоинства применения кровельного профнастила

Когда начинаются ремонтные работы или строительство, важным этапом является выбор кровельного материала. Этот вопрос всегда будет актуален. Систематически появляются новые материалы, но нет ничего лучше, чем-то что проверено временем.

Одним из универсальных материалов является профнастил кровельный. Ему доверяют уже много лет. Он доказал свою прочность, практичность и хорошие эстетические показатели. Главное не ошибиться в выборе. При покупке посмотрите на упаковку. У кровельного материала будет стоять буква «К» или может обозначаться «ПК».

Листы состоят из нескольких слоев, что обеспечивает высокую прочность и защищает от воздействия агрессивных факторов. Большинство людей всегда выбирает по принципу соотношения стоимости и качества. Именно по этой причине этот материал признан идеальным. Примерный срок службы составляет сорок лет. При монтаже можно обойтись собственными силами, что экономит бюджет на найме бригады специалистов. Если выбрать правильный размер, то можно осуществить монтаж просто закрепляя его на стропилах.

Из других преимуществ можно отметить невысокую стоимость, небольшой вес, что в значительной степени облегчает монтаж, транспортировку. Материал не горит и имеет отличные прочностные характеристики. По нему даже можно передвигаться в мягкой обуви. Широкий выбор размеров еще один плюс кровельного профнастила. Единственное что нужно при монтаже быть аккуратным, чтобы не появились мелкие трещины. Они в дальнейшем могут испортить внешний вид. Этот материал идеален для тех, кто желает монтировать крышу самостоятельно, кому важны эстетические качества и значительная экономия бюджета.