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Раздвижная подвесная система: что это такое и ее достоинства

Шкафы-купе давно стали популярными и начали вытеснять привычные конструкции. Такое нововведение как подвесная система стала причиной востребованности. Такие конструкции часто применяют в квартирах, где мало места, а пространство хочется задействовать максимально.

Такая система применяется не только для шкафов-купе, но и раздвижных дверей. Особенностью является размещение направляющих элементов не снизу, а сверху. Преимущественно исполняется конструкция из алюминия, который имеет специальное покрытие. Для того, чтобы двери открывались плавно устанавливают доводчики.

Из преимуществ данного вида систем можно отметить следующее:

  • Использование подвесных систем позволяет воплотить в реальность любые дизайнерские решения. Выглядит это очень красиво и аккуратно. От посторонних глаз можно скрыть все то, что не нужно.
  • Пространство в комнате дополнительно экономится.
  • Профиль прочный, поэтому обеспечивает прочную фиксацию конструкции.
  • Нет никакого шума при открытии и закрытии дверей, поэтому в комнате становится комфортно.
  • Дверь в среднем может выдержать нагрузку в сто килограмм.

Подвесные системы существуют нескольких видов. Самые популярные – роликовые. Принцип такого устройства прост: роли находится внутри направляющего рельса. Это позволяет тихо открывать и закрывать дверь. При таком типе возможны два варианта крепления: снизу и сверху. Когда нужно сделать нестандартный механизм, то пригодится радиусная система. Самой бюджетной из всех считается безрамочная система. А рамочная более надежна, так как изготавливается из стали или алюминия. Второй вариант более предпочтителен, так как есть высокая нагрузка и риск быстрого истирания.

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