Эксперты сочли необходимым с детства формировать предпринимательское сознание

Устойчивый тренд к формированию предпринимательского сознания станет результатом привитого с детства понимания того, что любое свое действие нужно делать осознанно, и оно должно приводить к результату, имеющему ценность как для самого человека, так и для общества. Об этом заявил президент группы компаний «Просвещение», являющейся национальным образовательным интегратором, Михаил Кожевников на прошедшей в Москве ежегодной конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату».

Мероприятие было организовано Агентством стратегических инициатив (АСИ). На конференции педставители профильных министерств и ведомств, бизнеса и общественных организаций обсудили наиболее эффективные инструменты и сервисы, способствующие улучшению делового климата в России. Ряд вопросов был также связан с масштабированием социально значимых проектов и формированием у молодого поколения предпринимательских навыков: какие сервисы нужны молодым предпринимателям от институтов развития, как снять барьеры для юных бизнесменов, как проложить путь во взрослое предпринимательство для молодежи.

Эксперты сошлись во мнениях относительно того, что учебный процесс сегодня — это не только освоение какой-либо конкретной дисциплины, это еще и профориентация, и социализация, включающая в том числе развитие предпринимательских навыков у подрастающего поколения. Неслучайно в последние годы «Просвещение» уделяет пристальное внимание «приобщению школьников к основам предпринимательской деятельности».

«Старт пути во взрослое предпринимательство — это, прежде всего, формирование мягких навыков, — отметил Кожевников. — В основе предпринимательства заложено умение видеть новые возможности, действовать в условиях неопределенности, объединять людей во имя общих целей, работать в команде. В российской школе этому уделяется все больше внимания, и в этом залог вхождения России в топ-10 стран по качеству школьного образования».

Кожевников отметил, что отдельного обязательного курса по основам предпринимательства в современной школе пока нет. «Серьезная проблема на этапе школьного обучения — непонимание значимости ориентирования детей на создание ценностей», — посетовал руководитель крупнейшего в России образовательного холдинга. В апреле этого года первый вице-премьер Антон Силуанов заявил о возможности включения в школьные программы курса о создании своего бизнеса.

Однако уже сейчас есть примеры того, как уже в школьные годы подростки с успехом открывают собственное дело. И это не только Кира Пластинина (разработала бренд дизайнерской одежды), которая смогла раскрутить свой бизнес с родительской поддержкой, но и, например, простой московский школьник Андрей Терновский. Десять лет назад в 16-летнем возрасте молодой человек за три дня создал чат для общения случайных собеседников (Chatroulette.com), который стал мега-популярным, и уже через год этот проект оценивали в несколько десятков миллионов долларов (сейчас Андрей работает в США).

Сегодня преподавание дисциплин, связанных с бизнесом, проходит только в рамках внеурочной деятельности. Так, при поддержке ЦБ Группа компаний «Просвещение» выпустила учебно-методический комплект «Основы финансовой грамотности». «Этот курс посвящен в большей степени личным финансам, но также он формирует и некоторые представления о бизнесе, — объяснил Михаил Кожевников. — Так же есть и успешные региональные инициативы, а в начале учебного года в столице проходит фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Плюс к этому — финансовые и предпринимательские субботы, олимпиады по финансовой грамотности и тому подобное».

Один из трендов развития бизнеса в современном мире – интернет-предпринимательство. Недавно в «Просвещении» вышло учебное пособие «Интернет-предпринимательство» для учеников 10-11 классов. Оно формирует понимание основ интернет-бизнеса — от поиска идеи до разработки продукта, от работы с потребителями и привлечения инвестиций. Все главы в пособии сопровождаются практическими заданиями — шагами по созданию интернет-компании. Примеры основаны на опыте действующих фирм и при этом учитывают современные модели и теории предпринимательства — как и полагается, фундаментальные знания сочетаются с практикой. Безусловно, не каждый школьник станет предпринимателем, но умения ставить большие цели и строить планы для их достижения пригодятся в любой профессии.



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