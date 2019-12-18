Особенности оборудования КАМИК

Торговый дом КАМИК предлагает качественное и надежное оборудование для заведений общественного питания. Предполагается возможность выбрать барное оснащение, тепловое и холодильное оборудование, которое идеально подойдет для предприятий общественного питания. Нужно отметить, что специалисты предлагают полный комплекс услуг и решений по проектированию различных заведений общественного питания. Посетив сайт https://kamik-group.ru, можно убедиться в том, что именно этот производитель старается предлагать высококачественное и надежное оборудование, отличающееся высоким уровнем функциональности и оптимальными техническими характеристиками.

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