Интеграл «Просвещения»

Недавно на площадке национального образовательного интегратора группы компаний «Просвещение» состоялось обсуждение инновационных моделей управления сетью образовательных организаций на уровне регионов. Соответствующий проект, в который на сегодняшний день вовлечены десятки субъектов Российской Федерации, реализуется на протяжении двух последних лет. Выбор места подведения первых итогов проекта не случаен и весьма показателен с точки зрения роли «Просвещения» как ведущего партнера государства в реализации важнейшей задачи по формированию современной образовательной среды. Как говорят специалисты, по сути, сегодня компания является одним из ключевых системообразующих звеньев в цепочке всех задействованных в образовании сторон.

В сумме – качество

Наша система образования, говорит советник президента группы компаний «Просвещение» Отто Сопроненко, всегда отличалась концептуальной стройностью – начиная от Федерального образовательного стандарта и заканчивая поурочными планами. «Просвещение» как издатель учебников, соответственно, обладает содержательными компетенциями и знаниями о том, чему и по каким учебникам учатся школьники, и само присутствует в значительной части учебного процесса», – пояснил он.

Это положение компании, по словам советника президента «Просвещения», привело ее к понимаю, что «стройность системы необходимо укреплять, учитывая стоящие перед отраслью и постоянно меняющиеся современные задачи и подключая к их решению лучших специалистов из разных сфер». С этой целью, например, в компании появился проект повышения квалификации учителей Академия «Просвещения», а также специализированный сервис юридического сопровождения образовательных организаций. Еще одним направлением интегрирующей деятельности группы стала работа с производителями и поставщиками оборудования, нацеленная на оснащение образовательных организаций новейшими, максимально отвечающими требованиями современных учебных программ техническими средствами. «Таким образом «Просвещение» сегодня дает толчок даже развитию промышленности», – говорит Сопроненко.

В сумме, интеграционные усилия «Просвещения» способствуют повышению качества российского образования, отмечают эксперты. Не случайно, согласно обнародованным недавно данным результатов международного исследования PISA-2018, Россия уже вошла в число 18-ти стран с устойчивым ростом качества школьного образования.

Конструктивное партнерство

Важнейшим аспектом деятельности национального образовательного интегратора советник президента группы компаний «Просвещение» назвал создание современной образовательной инфраструктуры. В частности, компания инициировала использование механизмов государственно-частного партнерства при строительстве новых школ и детских лагерей отдыха. В настоящее время группа реализует такие проекты в Калининградской и Нижегородской областях. «За счет механизмов государственно-частного партнерства мы даем регионам шанс решить свои насущные социальные задачи, строителям – работу, а банкам – возможность эффективного размещения средств, – сообщил Отто Сопроненко. – А по сути мы организуем эту работу с целью возведения функциональных и способствующих достижению наилучших образовательных результатов зданий». После открытия современных школ и лагерей отдыха «Просвещение» выберет надежных партнеров, которые будут вести в этих организациях образовательную деятельность и управлять ими. «Нет сомнений в том, что все они, попав в эту систему, смогут улучшить свои компетенции и повысить капитализацию в конкурентной среде», – убежден Сопроненко.

Таким образом, деятельность группы компаний «Просвещение» в качестве национального образовательного интегратора напрямую способствуют решению сразу множества стоящих перед государством задач, считают специалисты. Первый блок этих задач связан с повышением качества образования и в перспективе с наращиванием его экспорта. Второй блок нацелен на развитие инфраструктуры отрасли, в том числе, собственно и на строительство новых школ и лагерей оздоровительного отдыха детей. Еще один комплекс актуальных задач – совершенствование системы управления образованием. В рамках последнего, собственно, и реализуется пилотный проект передачи управленческих функций с муниципального на региональный уровень, результаты которого обсуждались недавно на площадке национального образовательного интегратора. Сама ГК «Просвещение» принимает в этой программе активное участия, поскольку круг затрагиваемых вопросов напрямую относится к ее компетенции: моделирование сети образовательных организаций, особенности реализации новых идей на практике, укрепление единого образовательного пространства, повышение эффективности расходования государственных средств и улучшение условий обучения в школах.

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