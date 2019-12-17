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Жизнь в безопасности. Педагоги ОБЖ прошли дополнительное обучение

Более двух тысяч учителей Центров гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) прошли повышение квалификации в рамках очного этапа специальных курсов, организованных группой компаний «Просвещение» по заказу Фонда новых форм развития образования – проектного офиса нацпроекта «Образование». 
В 2019 году в 50 субъектах Российской Федерации в рамках федерального проекта «Современная школа» созданы 2049 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в сельских школах и малых городах, а всего к 2024 году в стране появится 16 тысяч таких Центров. 
Занятия были проведены на базе учебных центров МЧС и школ, расположенных в Московской области, Санкт -Петербурге, Хабаровске, Омске, Тюмени, Самаре, Махачкале, Грозном, Воронеже, Уфе, Астрахани, Краснодаре и Нижнем Новгороде. Как отмечают эксперты, программа стала первым реализованным в нашей стране масштабным проектом сетевого межведомственного взаимодействия с участием образовательных организаций, а также Минздрава, МЧС, ГИБДД и ОМОНа.
Ответственное поведение
ОБЖ был введен как обязательный предмет в учебный план российских школ еще в начале 90-х годов прошлого века. В течение более чем двадцати лет стандарт его преподавания трансформировался и прошел путь от своеобразного аналога уроков «Начальной военной подготовки», которые были еще в советских школах, до своего современного состояния. При этом основополагающая цель курса остается неизменной – формирование у школьников сознательного и ответственного отношения к безопасности – личной и окружающих людей. Фактически учебная программа ОБЖ реализует требования целого ряда федеральных законов, регулирующих вопросы безопасности, охраны здоровья граждан, организации воинской службы и многие другие. Собственно в этом заключается уникальная и важнейшая роль курса ОБЖ в школе и в обществе.
Последний раз изменения в концепцию преподавания ОБЖ вносились не далее, как в начале текущего учебного года. Современный подход основан, в том числе, на необходимости увеличения времени на отработку практических навыков поведения в опасных ситуациях и предупреждения их возникновения. Концепция была разработана по поручению президента России Владимира Путина и одобрена в марте прошлого года коллегией МЧС. Как отметил экс-глава МЧС Владимир Пучков, «обучение населения основам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, а также рост культуры соблюдения принципов безопасности с использованием современных методик и технических средств приобретают важное значение в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, опасностей и угроз». Особое внимание, по словам Пучкова, должно уделяться обучению ответственному поведению детей и молодежи.
Теория на практике
Курсы повышения квалификации учителей полностью коррелируют с современным подходом к преподаванию предмета ОБЖ. Как отметил принявший участие в проекте майор полиции, начальник отделения пропаганды отела ГИБДД по г.Хабаровску УМВД России Александр Баранов, «дети доверяют учителям, а значит, на педагогах лежит особая ответственность: не только привить навыки по преодолению опасных ситуаций, если беда уже случилась, но и научить их предупреждать опасные ситуации». Именно этому – профилактике и преодолению угрожающих жизни ситуаций, и учились педагоги. «В рамках обучения слушатели получили навыки формирования системы предупреждения и профилактики возникновения опасных ситуаций, а не просто обрывочно учились определять стороны света в лесу или теоретически изучали устройство огнетушителя», – отметила начальник Хабаровского учебного центра ФПС Ольга Кравченко.
Сегодня практически все участники мероприятия отмечают исключительную пользу программы. «Методическая организация была на высшем уровне», – рассказала, в частности, учитель Иковской школы Курганской области Наталия Маленьких. По ее словам, занятия были максимально насыщены теоретическими знаниями и, главное, тренингами по их применению. «Даже педагоги, давно преподающие ОБЖ в школе, не видели того, что нам показали за три дня, – сообщила она. – В частности, мы получили практические навыки по пожаротушению и даже облачались в экипировку пожарных, учились пользоваться оборудованием для резки металлических прутьев, прошли тренинг самоспасения с помощью каната с высоты четырехэтажного дома, приобрели навыки оказания первой доврачебной медицинской помощи в различных нестандартных случаях». Как рассказывают учителя, большое внимание на курсах было уделено и методам профилактики опасностей на транспорте, в быту и в природной среде.
По мнению начальника учебного отдела Самарского учебного центра Федеральной противопожарной службы Лилианы Лавровой, отдельных похвал заслуживает и использование на курсах интерактивных методов обучения, которые увеличили практическую ценность занятий. Так, в самом Самарском учебном центре для педагогов провели квест по ориентированию в городских условиях «Вернись на базу!».
В целом впечатления у всех были «просто замечательные», и, как подчеркнула Наталия Маленьких, такие курсы необходимо организовывать чаще. «Сейчас времени на все не хватило… Хотели бы остаться здесь еще на несколько дней», — поделилась учитель ОБЖ Центра «Точка роста» на базе краснодарской школы № 68 Валентина Волобуева. «Педагоги — слушатели курсов выражают общее пожелание, чтобы подобные занятия проводились на регулярной основе», – сообщила она.

Справочно: 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» создаются как структурные подразделения общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах. Целями деятельности Центров являются: создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей; обновление содержания и совершенствование методов обучения предметов «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». Рекомендуется также использование инфраструктуры Центра во внеурочное время как общественного пространства для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.

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