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Новости партнеров 16.12.2019

Заказываем алюминиевую шину

Компания ЛИСТ предлагает высококачественные шины из алюминия, которые может купить практически каждый потенциальный покупатель. В специализированном интернет-магазине можно гарантированно купить алюминиевую шину с существенной скидкой. Нужно отметить, что забирать заказанный товар только после того, как поступит специальное сообщение на электронную почту. Некоторые модели можно успешно купить по существенным скидкам в размере 10-30 процентов, вследствие чего гарантируется возможность серьезно сэкономить во время предстоящей покупки.

Алюминиевая шина представляет собой специальный профиль с прямоугольным сечением. Размер изделия может быть разным, поэтому предполагается возможность выбора наиболее подходящей продукции. Алюминиевую шину можно приобрести в виде пластин или бухт. Нужно отметить, что производство осуществляется в соответствии с ГОСТ 15176-89, вследствие чего гарантируется возможность отдать предпочтение наиболее качественной продукции.

Предполагается возможность выбора следующих алюминиевых шин:

  1. АД0. В этом случае предполагается использование чистого алюминия, в котором практически отсутствуют примеси. Данный материал отличается большей пластичностью.
  2. АД31. В этом случае предполагается сплав легированный магнием и кремнием. Основное отличие – это лучшая прочность. Однако изделие проигрывает по электропроводным свойствам.

Для улучшения прочности предполагается проведение специальной термической обработки. Для повышенной устойчивости к коррозионным изменениям предполагается проведение анодирования или окрашивания.

Кроме этого, предполагается возможность оптимального скругления углов поперечного сечения согласно принятым стандартам.

Только при правильном производстве гарантируется высокое качество шины из алюминия.

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