Особенности электрического самоката KUGOO S3

Электрический самокат KUGOO S3 пользуется высоким уровнем популярности. Данная модель является одной из самых продаваемых в 2019 году. Высокие показатели и функциональность самоката обусловлены компактными размерами и оптимальной мобильностью. Предлагаемая модель идеально подходит для успешного использования на городских дорогах и ровных участках, обработанных высококачественным асфальтом. Планируя купить kugoo s3, можно внимательно изучить особенности и основные технические характеристики предлагаемого товара.

Нужно отметить, что у новинки предполагается наличие мягких передних ароматизаторов. Данное улучшение положительно сказывается на комфорте при движении и на уровне безопасности. При этом производитель старается использовать амортизаторы собственного производства, что положительно сказывается на качестве. К тому же завод предлагает 12-месячную гарантию на предлагаемые комплектующие.

На передней ручке располагается небольшая, но функциональная панель управления. В результате можно регулировать и ограничивать скорость при движении, включать передний свет в темное время суток и даже предупреждать пешеходов о своем приближении с помощью специального звукового сигнала. На дисплеи можно увидеть скорость, путь, который был пройден, оставшийся заряд батареи. Неудивительно, что информационный экран оказывается очень полезным для предстоящего использования.

Также предполагается наличие адаптивного фонаря. Он является важной составляющей безопасности. Адаптивный фонарь гарантированно выручает в темное время суток. При торможении будет загораться световой сигнал, который способствует предотвращению столкновения с другим транспортом.

Внимательно изучая технические характеристики электрического самоката, целесообразно убедиться в том, что он на самом деле подойдет для успешного использования и активных поездок.