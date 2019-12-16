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Новости партнеров 16.12.2019

Возможности покупки профнастила С20

В специализированной компании можно успешно купить профнастил С20, длина которого составляет от 400 до 18 тысяч миллиметров. Нужно отметить, что компания «СтройПрокат» более семи лет качественно и в установленные сроки выполняет собственные рабочие задачи благодаря большому опыту и применению инновационных инструментов. Доставка по Москве и Московской области успешно осуществляется автомобильным парком в минимальные сроки. Заказать продукцию можно на сайте https://pkprokat.ru/profnastil-s20/.

Профнастил С20 является универсальным материалом, из которого можно успешно сделать ограждение или кровельное покрытие. Данный материал на самом деле обладает широкой сферой применения в промышленном и гражданском строительстве. Он идеально подходит для успешного создания временных или долгосрочных ограждений. Самое важное – это знать основные технические характеристики, чтобы успешно определиться с предстоящим выбором.

Важно отметить, что параметры профнастила С20 утверждены в ГОСТе 24045. При этом предполагается возможность выбрать модификацию с учетом оптимальной толщины. Предполагается возможность заказа оцинкованного профнастила, который создается из рулонной стали марки 01, которая обрабатывается холодным способом катания. В некоторых случаях предполагается наличие оцинкованного защитного покрытия. Также предполагается возможность выбрать материал с дополнительным защитно-декоративным слоем, который может предлагаться с полимерным покрытием.

Производственный процесс предполагает прохождение нескольких этапов, ведь вначале нужно обработать заготовку, затем выполнить подгибку. Только после этого лист можно нарезать специальными ножницами. Современная компания успешно выполняет производственные задачи, связанные с созданием высококачественного материала.

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