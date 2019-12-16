Особенности использования программы ФотоШОУ PRO

Многие люди заинтересованы в том, чтобы создавать оригинальные и высококачественные слайд-шоу. Нужно отметить, что для этого предполагается необходимость воспользоваться специальной программой. В дальнейшем можно создавать разнообразные ролики с музыкой, фотографиями и видеороликами. Для обработки имеющихся фотографий можно успешно использовать разнообразные оригинальные переходы и специальные 3Д эффекты. Результат можно сохранять в популярных форматах. Предлагаемую программу можно скачать бесплатно в демонстрационной версии, но в дальнейшем ее потребуется купить со скидкой за 980 рублей.
Посетив сайт https://amssoft.ru/fotoshow-pro/, можно внимательно изучить особенности предлагаемой программы, которая обязательно понравится высоким уровнем функциональности и идеально подойдет для предстоящего использования.
ФотоШОУ PRO является удобным редактором, который позволяет успешно проводить обработку роликов на профессиональном уровне. Любой желающий сможет успешно освоить имеющуюся программу для слайд-шоу, причем гарантируется возможность успешно воспользоваться простыми и доступными настройками. Для этого потребуется выполнить 3 простых шага:
- Предполагается возможность успешно добавить материалы. При этом можно использовать практически любые файлы, а именно – фотографии, картинки из интернета, видеоролики, клипарт, гифки. Для добавления элемента достаточно перетащить его на специальную шкалу слайдов.
- Теперь можно применить разнообразные эффекты, которые подойдут по тематике.
- Рекомендуется наложить красивые тематические песни, чтобы подчеркнуть особенности слайд-шоу.
Теперь можно успешно воспользоваться подходящей программой, которая идеально подойдет для обработки разнообразных роликов.