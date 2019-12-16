Особенности использования программы ФотоШОУ PRO

Многие люди заинтересованы в том, чтобы создавать оригинальные и высококачественные слайд-шоу. Нужно отметить, что для этого предполагается необходимость воспользоваться специальной программой. В дальнейшем можно создавать разнообразные ролики с музыкой, фотографиями и видеороликами. Для обработки имеющихся фотографий можно успешно использовать разнообразные оригинальные переходы и специальные 3Д эффекты. Результат можно сохранять в популярных форматах. Предлагаемую программу можно скачать бесплатно в демонстрационной версии, но в дальнейшем ее потребуется купить со скидкой за 980 рублей.

Посетив сайт https://amssoft.ru/fotoshow-pro/, можно внимательно изучить особенности предлагаемой программы, которая обязательно понравится высоким уровнем функциональности и идеально подойдет для предстоящего использования.

ФотоШОУ PRO является удобным редактором, который позволяет успешно проводить обработку роликов на профессиональном уровне. Любой желающий сможет успешно освоить имеющуюся программу для слайд-шоу, причем гарантируется возможность успешно воспользоваться простыми и доступными настройками. Для этого потребуется выполнить 3 простых шага:

Предполагается возможность успешно добавить материалы. При этом можно использовать практически любые файлы, а именно – фотографии, картинки из интернета, видеоролики, клипарт, гифки. Для добавления элемента достаточно перетащить его на специальную шкалу слайдов. Теперь можно применить разнообразные эффекты, которые подойдут по тематике. Рекомендуется наложить красивые тематические песни, чтобы подчеркнуть особенности слайд-шоу.

Теперь можно успешно воспользоваться подходящей программой, которая идеально подойдет для обработки разнообразных роликов.