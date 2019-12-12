Инженерная геология и изыскания

Услуги инженерной геологии и изысканий для строительства предлагает компания ГеоСтандарт. Она динамично развивается, зарекомендовала себя, как надежный исполнитель. Эффективно работает на рынке инженерно-изыскательных работ.

Компания предлагает комплекс услуг, связанных с геологией и геодезией, экологией и гидрометеорологией. А также предлагает экологическое проектирование. В ее штате работают квалифицированные инженеры разных профилей образования. Она предлагает профессиональное бурение скважин, обладает для этого необходимым оборудованием, спецтехникой и инструментами.

Компания предоставляет услуги лабораторных исследований. Она производит инженерно-геодезические изыскания для проведения строительства инженерных коммуникаций, различных инфраструктурных объектов. Клиентам гарантируется качество и точность выполненных работ.

Деятельность компании лицензирована, она обладает всеми необходимыми разрешениями и сертификатами. Заказать услуги можно во всех городах Липецкой области. Цены на них выгодны для большинства потенциальных клиентов. Подробности можно узнать у менеджера по телефону.